Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами.

Сегодня они дежурят на автодороге «Тольятти-Ташелка» у сел Нижнее и Верхнее Санчелеево, в дачных массива, завтра проследят за теми, кто поедет по трассам «Тольятти-Ягодное», «Тольятти-Хрящевка». Тонированные специальными пленками лобовое и боковые стекла могут стать причиной ДТП, напомнили в Госавтоинспекции.

Нарушителей ждут штрафы в размере 500 рублей.