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Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами.
Сегодня они дежурят на автодороге «Тольятти-Ташелка» у сел Нижнее и Верхнее Санчелеево, в дачных массива, завтра проследят за теми, кто поедет по трассам «Тольятти-Ягодное», «Тольятти-Хрящевка». Тонированные специальными пленками лобовое и боковые стекла могут стать причиной ДТП, напомнили в Госавтоинспекции.
Нарушителей ждут штрафы в размере 500 рублей.
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»
Для удобства будущих клиентов Самарского филиала в компании создан портал
Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие
Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.
Сегодня последний рабочий день
Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки
Об этом сообщили сегодня в городской администрации