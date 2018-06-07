Из-за аварии, которая случилась на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС около 5 часов дня, машины буквально встали. Здесь столкнулись 4 машины. Ситуация оказалась настолько серьезной, что в регулировке дорожного движения пришлось участвовать инспекторам ГИБДД.
Временно был введен запрет на левый поворот с трассы М-5 на улицу Громовой и на разворот в этом месте в обратном направлении. Тем не менее, многие автомобилисты потеряли несколько часов личного времени. Лишь поздно вечером обстановка на М-5 нормализовалась.
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