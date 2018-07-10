В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане. Акция состоится в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». Проведут ее Волонтеры Победы Самарской области. Они займутся уборкой бытового и природного мусора, а также благоустройством экологических троп.
Сегодня Молодецкий Курган – одна из самых посещаемых достопримечательностей Самарской области. Говорят, что в хорошую погоду с его вершины можно увидеть Ульяновск.
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