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03 июля 2018
08:23:54

В минувшие сутки в Тольятти вновь зафиксированы температурные рекорды

Как и днем ранее, побито высшее достижение 1954 года, сообщили синоптики Приволжского УГМС. Накануне столбики термометров в Автограде показали 36,1 градуса – на 1,3 градуса жарче, чем 64 года назад.

Также экстремально высокие температуры воздуха отмечены в Клявлино, Кинель-Черкассах, Новодевичьеми Челно-Вершинах.  Тольятти среди них оказался самым жарким.

Метеостанции

Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год

Максимальная температура воздуха в 2018г, °С

Отклонение в °С

Клявлино

33.5/1981

33.8

0.3

Челно-Вершины

33.0/1980

34.4

1.4

Кинель Черкассы

34.6/1991

35.9

1.3

Тольятти

34.8/1954

36.1

1.3

Новодевичье

33.6/1937,1954

34.3

0.7

 




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