Как и днем ранее, побито высшее достижение 1954 года, сообщили синоптики Приволжского УГМС. Накануне столбики термометров в Автограде показали 36,1 градуса – на 1,3 градуса жарче, чем 64 года назад.

Также экстремально высокие температуры воздуха отмечены в Клявлино, Кинель-Черкассах, Новодевичьеми Челно-Вершинах. Тольятти среди них оказался самым жарким.