Как и днем ранее, побито высшее достижение 1954 года, сообщили синоптики Приволжского УГМС. Накануне столбики термометров в Автограде показали 36,1 градуса – на 1,3 градуса жарче, чем 64 года назад.
Также экстремально высокие температуры воздуха отмечены в Клявлино, Кинель-Черкассах, Новодевичьеми Челно-Вершинах. Тольятти среди них оказался самым жарким.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2018г, °С
|
Отклонение в °С
|
Клявлино
|
33.5/1981
|
33.8
|
0.3
|
Челно-Вершины
|
33.0/1980
|
34.4
|
1.4
|
Кинель Черкассы
|
34.6/1991
|
35.9
|
1.3
|
Тольятти
|
34.8/1954
|
36.1
|
1.3
|
Новодевичье
|
33.6/1937,1954
|
34.3
|
0.7
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