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Как рассказали в управлении Россельхознадзора, 82 кг запрещенных к ввозу в Россию овощей, фруктов, круп и орехов было обнаружено в багаже и ручной клади граждан, прибывших в страну из Узбекистана и Таджикистана в период с 23 по 29 июля.
Специалисты проконтролировали 73 рейса, проверили свыше 17,5 тысяч единиц багажа. Все запрещенные продукты были уничтожены в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов Управления.
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском
С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений
Об этом сообщили в администрации
Об этом сообщили специалисты московского планетария
Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
Скульптурная композиция появится на набережной и будет посвящена хиту ВИА «Синяя птица»