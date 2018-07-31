Как рассказали в управлении Россельхознадзора, 82 кг запрещенных к ввозу в Россию овощей, фруктов, круп и орехов было обнаружено в багаже и ручной клади граждан, прибывших в страну из Узбекистана и Таджикистана в период с 23 по 29 июля.

Специалисты проконтролировали 73 рейса, проверили свыше 17,5 тысяч единиц багажа. Все запрещенные продукты были уничтожены в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов Управления.