Эксперимент стартует с 1 мая 2019 года. Полученные от отдыхающих средства муниципалитеты смогут использовать для модернизации и благоустройства своих территорий. Ожидается, что в первый год нововведение принесет в казну Крыма примерно 40 млн рублей, а в дальнейшем доход будет расти.
Курортный сбор планируют ввести в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке, Саки, Черноморском районе. С 1 мая по 30 сентября каждый гость этих субъектов будет платить 10 рублей в сутки. Законом также предусмотрен перечень льготников, которые платить сбор не будут.
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