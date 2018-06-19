Эксперимент стартует с 1 мая 2019 года. Полученные от отдыхающих средства муниципалитеты смогут использовать для модернизации и благоустройства своих территорий. Ожидается, что в первый год нововведение принесет в казну Крыма примерно 40 млн рублей, а в дальнейшем доход будет расти.

Курортный сбор планируют ввести в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке, Саки, Черноморском районе. С 1 мая по 30 сентября каждый гость этих субъектов будет платить 10 рублей в сутки. Законом также предусмотрен перечень льготников, которые платить сбор не будут.