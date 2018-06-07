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07 июня 2018
08:57:56

В конце июня землян ожидает магнитная буря

Прогноз опубликовала лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН. Силу возмущений магнитного поля планеты ученые оценили на уровне G1. Это означает «слабая магнитная буря». По словам специалистов, ее стоит ожидать 28 июня, но магнитосфера Земли будет возбужденной с 27-го по 29-е число.

Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также влиять на системы управления космическими аппаратами. Кроме того, они способны ухудшить самочувствие метеозависимых граждан.

Источник РИА Новости




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