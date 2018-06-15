Они начали работать в Астане, Костанае, Павлодаре и Шымкенте. Таким образом, казахстанские владельцы LADA получили дополнительную возможность приобретения качественных оригинальных запчастей и расходных материалов.
Российская сеть LADA Dеталь насчитывает более 1400 точек продаж. Открытие новых розничных магазинов в Казахстане связано с устойчивым ростом спроса на автомобили LADA, а также на качественные запасные части и расходные материалы.
Магазины оборудованы в полном соответствии со стандартами LADA Dеталь. Здесь владельцы автомобилей LADA могут приобрести необходимую запасную часть, не сомневаясь в ее качестве, получить консультацию и полную информацию по всей линейке оригинальных запасных частей LADA.
В пресс-службе АВТОВАЗа напоминают: Казахстан – наиболее емкий внешний рынок сбыта LADA. В 1 квартале 2018 года здесь было реализовано 2 644 автомобиля LADA. Российская Марка заняла 1-е место по продажам с долей рынка 23,4% (+7 % по сравнению с 1 кварталом 2017 года). В настоящий момент в Казахстане насчитывается более 177 тысяч автомобилей LADA.
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