Житель региона, наряженный в костюм волшебника, вступил в конфликт с прохожим в Новый год, ударил его посохом по голове и сломал ему челюсть.

Действия обвиняемого квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.