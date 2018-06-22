Житель региона, наряженный в костюм волшебника, вступил в конфликт с прохожим в Новый год, ударил его посохом по голове и сломал ему челюсть.
Действия обвиняемого квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.
Источник Маяк
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