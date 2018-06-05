Погибли около 70 человек. Судя по всему, это не окончательная цифра, так как поисково-спасательная операция продолжается. В стране объявлен трёхдневный траур.
Извержение вулкана началось в воскресенье. Оно уже стало вторым в этом году. Последствия удара стихии затронули более полутора миллионов человек.
В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги. Закрыт столичный аэропорт.
Источник Эхо Москвы
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