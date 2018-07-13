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Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Самарской области. Мужчину ударило током при проведении работ по монтажу крюков на воздушной линии электропередач.
Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. В целях профилактики аналогичных случаев ведомство обращает внимание работодателей на необходимость соблюдения правил по охране труда.
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