Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Самарской области. Мужчину ударило током при проведении работ по монтажу крюков на воздушной линии электропередач.

Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. В целях профилактики аналогичных случаев ведомство обращает внимание работодателей на необходимость соблюдения правил по охране труда.