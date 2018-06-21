Депутат Василий Власов попросил министра труда и соцащиты РФ Максима Топилина и министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову рассмотреть такую инициативу.
Власов отмечает что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и инсульт – самые распространенные причины смертности среди населения не только в России, но и во всем мире.
Сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, таких как: курение, повышенная магнитная активность, а также жаркая погода,- отмечает Власов.
Источник Маяк
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