Депутат Василий Власов попросил министра труда и соцащиты РФ Максима Топилина и министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову рассмотреть такую инициативу.

Власов отмечает что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и инсульт – самые распространенные причины смертности среди населения не только в России, но и во всем мире.

Сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, таких как: курение, повышенная магнитная активность, а также жаркая погода,- отмечает Власов.