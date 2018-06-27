Он является продолжением проекта «Молодежный бульвар», который стартовал в 2017 году. Каждые выходные парк Центрального района будет наполняться самыми разными активностями: концертными и игровыми программами, мастер-классами, показательными тренировками, выставками мастеров декоративно-прикладного искусства.

Предварительно согласованное время проведения программ: по субботам с 12.00 до 15.00, по воскресеньям с 16.00 до 19.00. Проект является открытым. Любой гражданин, общественная организация, орган ТОС могут подать в департамент культуры заявку на проведение своего творческого номера, мастер-класса или другой программы. Главное, успеть подать ее не позднее, чем за неделю до дня реализации.

Одним из направлений проекта станет привлечение к участию представителей поколения «серебряного возраста». Проект «Яркие выходные Тольятти» продлится с 28 июля по 30 сентября, добавили в администрации.