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05 июня 2018
11:23:32

В ГИБДД Тольятти бьют тревогу из-за детского дорожного травматизма

 С начала года участниками ДТП, получившими ранения, стали более 50 детей. Трое - за последние сутки.И чаще всего юные жители города страдают  по вине взрослых. Удручающую статистику привели сегодня в пресс-службе Госавтоинспекции.

Только за вчерашние сутки на дорогах Тольятти получили травмы трое детей

Вчера, в 12:40 водитель 1968 г.р., управляя автомобилем Датсун, в районе световой опоры № 146 по Комсомольскому шоссе, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Дэу Матиз, под управлением водителя 1970 г.р., который двигался в прямом встречном направлении.  В результате ДТП пострадали 3 человека, в том числе один несовершеннолетний пассажир Датсун (11 лет), который находился на заднем  пассажирском сиденье с левой стороны, и не был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

В последнее время участились случаи наездов на детей-пешеходов младшего школьного возраста в жилых зонах.

Вчера в 16:20 водитель 1990 г.р., управляя автомобилем Тойота Лэнд Круйзер, двигаясь по  жилой зоне, в районе дома 63 по Южному шоссе, допустил наезд на 8-ми летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, мальчику назначено лечение.

Чуть позже,  в 18:30 водитель 1993 г.р., управляя автомобилем Лада, двигаясь в жилой зоне, в районе дома 9 по улице 70 лет Октября, допустила наезд на 9-ти летнего пешехода, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта. Мальчику потребовалась помощь медиков.

Одной из причин таких происшествий, является нарушение водителями правил движения в жилых зонах, и конечно же, не внимательность родителей, которые не учитывают интенсивность существующего движения в жилых зонах, и считают безопасным отправлять детей на самостоятельные прогулки.




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