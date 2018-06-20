Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова. По ее словам, на все работы потратят 1 млрд 786 млн рублей. В 53 домах будут ремонтировать инженерные системы, в двух — лифтовое оборудование, в 62 – кровлю, еще в двух – фасады, и, наконец, в одном доме отремонтируют фундамент.

По 117 зданиям предложения оператора согласованы, но по трем собственники решили изменить первоочередной вид ремонтных работ, поэтому, по словам Герасимовой, ими сейчас занимается администрация Тольятти.

По 87 мкд уже заключены договоры. В пяти из них работы даже удалось благополучно завершить, в 82 они еще продолжаются. По оставшимся 30 домам разработаны проекты, проводятся аукционы по определению подрядчиков. В 2019 году запланировано проведение капитального ремонта 88 мкд на сумму 1 млрд 106 млн рублей. Сейчас ведется работа по согласованию предложений ФКР с собственниками.

Также в этом году в 8 мкд собственники собрали средства на капремонт на специальных счетах и за проведение работ будут отвечать сами.