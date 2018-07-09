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09 июля 2018
12:29:28

В этом году на ТЭЦ ВАЗа отремонтируют вдвое больше турбин и котлов, чем в прошлом

Для повышения надежности и эффективности оборудования Самарский филиал «Т Плюс» выделил дополнительно свыше 10 млн рублей. В общей сложности на крупнейшей электростанции компании планируется выполнить капитальные ремонты 2-х турбогенераторов и 3-х энергетических котлов.

Работы уже идут. В частности, выполнен ремонт ротора генератора турбины №4, завершен типовой капитальный ремонт энергетического котла №5.




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