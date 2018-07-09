Для повышения надежности и эффективности оборудования Самарский филиал «Т Плюс» выделил дополнительно свыше 10 млн рублей. В общей сложности на крупнейшей электростанции компании планируется выполнить капитальные ремонты 2-х турбогенераторов и 3-х энергетических котлов.

Работы уже идут. В частности, выполнен ремонт ротора генератора турбины №4, завершен типовой капитальный ремонт энергетического котла №5.