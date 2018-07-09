Для повышения надежности и эффективности оборудования Самарский филиал «Т Плюс» выделил дополнительно свыше 10 млн рублей. В общей сложности на крупнейшей электростанции компании планируется выполнить капитальные ремонты 2-х турбогенераторов и 3-х энергетических котлов.
Работы уже идут. В частности, выполнен ремонт ротора генератора турбины №4, завершен типовой капитальный ремонт энергетического котла №5.
Турнир по плаванию завершился в Хельсинки
Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации
Ведомство направило иск в Арбитражный суд
ДТП произошло в минувшие выходные на Южном шоссе у КПП №6
Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева будет работать до последнего дня ЧМ-2018
Соревнования среди спортсменов до 23 лет прошли в минувшие выходные в Челябинске
Об этом сегодня сообщает региональный Россельхознадзор