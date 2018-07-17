18+
Он посвящен памяти последнего русского царя Николая II и его семьи, в шествии принимают участие несколько сотен человек. Часть улиц областной столицы в связи с этим перекрыта. Ровно сто лет назад, 17 июля 1918 года все они были расстреляны в Екатеринбурге.
Накануне Следственный комитет окончательно признал подлинность их останков императорской семьи. В свою очередь Русская православная церковь учредила специальную комиссию для изучения результатов нового исследования. В случае положительного заключения экспертиз о подлинности останков вопрос о признании их святыми мощами будет представлен епископату для рассмотрения.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 17 ИЮЛЯ С 18 ДО 19 ЧАСОВ
Об этом сегодня сообщили в ГИБДД
Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж проводят в Самаре
Переговоры с компанией по включению Тольятти в соответствующую программу местные власти вели с начала года
Поощрения получили более 60 человек.
Нападающий питерского «Зенита» и сборной России занял 18 строчку
Законодатели предлагают разрешить телевещателям отводить под рекламу в час не 9 минут, как сейчас, а 12.
Группы военных парашютным способом были переброшены на полигон под Самарой