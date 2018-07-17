Он посвящен памяти последнего русского царя Николая II и его семьи, в шествии принимают участие несколько сотен человек. Часть улиц областной столицы в связи с этим перекрыта. Ровно сто лет назад, 17 июля 1918 года все они были расстреляны в Екатеринбурге.

Накануне Следственный комитет окончательно признал подлинность их останков императорской семьи. В свою очередь Русская православная церковь учредила специальную комиссию для изучения результатов нового исследования. В случае положительного заключения экспертиз о подлинности останков вопрос о признании их святыми мощами будет представлен епископату для рассмотрения.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 17 ИЮЛЯ С 18 ДО 19 ЧАСОВ