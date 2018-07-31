Авария произошла накануне вечером на пересечении улицы Баныкина и бульвара Ленина. Женщина за рулем «Киа-Рио» при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с «Калиной», которая в свою очередь ударила «Рено Каптюр», и иномарка перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, пострадавший ребенок ехал в «Рено». Девочку госпитализировали. Все машины в результате аварии получили механические повреждения. Сотрудники полиции по факту ДТП сейчас проводят проверку.