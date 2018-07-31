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Авария произошла накануне вечером на пересечении улицы Баныкина и бульвара Ленина. Женщина за рулем «Киа-Рио» при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с «Калиной», которая в свою очередь ударила «Рено Каптюр», и иномарка перевернулась.
Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, пострадавший ребенок ехал в «Рено». Девочку госпитализировали. Все машины в результате аварии получили механические повреждения. Сотрудники полиции по факту ДТП сейчас проводят проверку.
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском
С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений
Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора
Об этом сообщили в администрации
Об этом сообщили специалисты московского планетария
Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович