Об этом сообщает местное отделение партии "Единая Россия", членом которой являлся погибший. Депутат городского совета Балаково Саратовской области Андрей Володихин вместе со своей девушкой Татьяной находился в легковом автомобиле, который накануне столкнулся грузовой фурой в Самарской области.
Оба погибли на месте. «Первого июля Андрею исполнилось 40 лет. У него осталась дочь», — говорится в сообщении. Местное отделение ЕР выразило глубокие соболезнования семьям погибших.
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