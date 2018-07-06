Об этом сообщает местное отделение партии "Единая Россия", членом которой являлся погибший. Депутат городского совета Балаково Саратовской области Андрей Володихин вместе со своей девушкой Татьяной находился в легковом автомобиле, который накануне столкнулся грузовой фурой в Самарской области.

Оба погибли на месте. «Первого июля Андрею исполнилось 40 лет. У него осталась дочь», — говорится в сообщении. Местное отделение ЕР выразило глубокие соболезнования семьям погибших.