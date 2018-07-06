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06 июля 2018
09:52:08

В ДТП на трассе М-5 возле Переволок погиб депутат из Балаково

Об этом сообщает местное отделение партии "Единая Россия", членом которой являлся погибший. Депутат городского совета Балаково Саратовской области Андрей Володихин вместе со своей девушкой Татьяной находился в легковом автомобиле, который накануне столкнулся грузовой фурой в Самарской области.

Оба погибли на месте.  «Первого июля Андрею исполнилось 40 лет. У него осталась дочь», — говорится в сообщении. Местное отделение ЕР выразило глубокие соболезнования семьям погибших.




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