слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
10 июля 2018
10:24:43

В Центральном районе Тольятти меняют старые трубы

Работы ведутся на  Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова. Здесь удаляют часть канализационного коллектора, который был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Положенный для эксплуатации срок сеть уже выработала, и специалисты компании «Волжские коммунальные системы» приняли решение о замене.

На участке длиной в 500 метров будут заменены колодцы и уложены современные полимерные трубы, которые меньше подвержены коррозии, засорам и порывам, поэтому будут более надежными и долговечными. Ориентировочный срок завершения работ — первая половина августа.

Фото: ВоКС




Последние новости Тольятти

10 июля
12:17
Иностранному болельщику в Самаре вернули телефон и документы

Мужчина  обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу.

10 июля
11:23
В Национальном парке «Самарская Лука» готовят субботник

В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане

10 июля
10:57
Приору на АВТОВАЗе будут выпускать еще полтора года

Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го

10 июля
10:05
Минздрав поддержал идею введения акцизов для парфюма и косметики

Законопроект подготовили в Министерстве финансов

10 июля
9:58
В Тольятти за взятки и подлог будут судить врача-терапевта

В следственных органах Автозаводского района завершилось расследование уголовного дела

10 июля
9:57
Власти Тольятти продолжают бороться с несанкционированными свалками

На сегодняшний день в городе зафиксировано 47 участков, занятых отходами

10 июля
9:40
Территория опережающего развития «Тольятти» впервые принимает участие в девятой международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018

Здесь ТОР презентует собственные возможности для ведения бизнеса


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+