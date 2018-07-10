Работы ведутся на Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова. Здесь удаляют часть канализационного коллектора, который был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Положенный для эксплуатации срок сеть уже выработала, и специалисты компании «Волжские коммунальные системы» приняли решение о замене.

На участке длиной в 500 метров будут заменены колодцы и уложены современные полимерные трубы, которые меньше подвержены коррозии, засорам и порывам, поэтому будут более надежными и долговечными. Ориентировочный срок завершения работ — первая половина августа.

Фото: ВоКС