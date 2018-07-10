Работы ведутся на Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова. Здесь удаляют часть канализационного коллектора, который был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Положенный для эксплуатации срок сеть уже выработала, и специалисты компании «Волжские коммунальные системы» приняли решение о замене.
На участке длиной в 500 метров будут заменены колодцы и уложены современные полимерные трубы, которые меньше подвержены коррозии, засорам и порывам, поэтому будут более надежными и долговечными. Ориентировочный срок завершения работ — первая половина августа.
Фото: ВоКС
Мужчина обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу.
В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане
Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го
Законопроект подготовили в Министерстве финансов
В следственных органах Автозаводского района завершилось расследование уголовного дела
На сегодняшний день в городе зафиксировано 47 участков, занятых отходами
Здесь ТОР презентует собственные возможности для ведения бизнеса