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04 июля 2018
08:24:55

В ближайшее время в Тольятти начнется ремонт дорог в частном секторе

Проезды будут отсыпаться асфальтогранулятом, рассказали в администрации. Эту работу проведет  ООО "СВ Центр". Компания, которая стала победителем открытого аукциона, пообещала выполнить ремонт за 826 тысяч рублей.

В 2018 году планируется отремонтировать 8 объектов общей протяженностью 1,375 км и площадью 5,680 тыс. кв. м.:

- проезд Водников,

- проезд 1-й Сосновый,

- переулок Чернышевского (от ул. Первомайская до 2-го Озерного проезда),

- проезд Докторский,

- проезд Степной,

- ул. Алтайская,

- проезд Огородный (продолжение ул. Алтайской до проезда Степной),

- проезд Почтовый (вдоль детского сада "Огонек", ул. Ленина ,95).

Все работы предстоит завершить до 31 октября.




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