Проезды будут отсыпаться асфальтогранулятом, рассказали в администрации. Эту работу проведет ООО "СВ Центр". Компания, которая стала победителем открытого аукциона, пообещала выполнить ремонт за 826 тысяч рублей.
В 2018 году планируется отремонтировать 8 объектов общей протяженностью 1,375 км и площадью 5,680 тыс. кв. м.:
- проезд Водников,
- проезд 1-й Сосновый,
- переулок Чернышевского (от ул. Первомайская до 2-го Озерного проезда),
- проезд Докторский,
- проезд Степной,
- ул. Алтайская,
- проезд Огородный (продолжение ул. Алтайской до проезда Степной),
- проезд Почтовый (вдоль детского сада "Огонек", ул. Ленина ,95).
Все работы предстоит завершить до 31 октября.
Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора
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