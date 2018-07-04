Проезды будут отсыпаться асфальтогранулятом, рассказали в администрации. Эту работу проведет ООО "СВ Центр". Компания, которая стала победителем открытого аукциона, пообещала выполнить ремонт за 826 тысяч рублей.

В 2018 году планируется отремонтировать 8 объектов общей протяженностью 1,375 км и площадью 5,680 тыс. кв. м.:

- проезд Водников,

- проезд 1-й Сосновый,

- переулок Чернышевского (от ул. Первомайская до 2-го Озерного проезда),

- проезд Докторский,

- проезд Степной,

- ул. Алтайская,

- проезд Огородный (продолжение ул. Алтайской до проезда Степной),

- проезд Почтовый (вдоль детского сада "Огонек", ул. Ленина ,95).

Все работы предстоит завершить до 31 октября.