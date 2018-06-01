На территории по улицам Крылова и Носова планируется отремонтировать тротуары, установить новые лавочки и урны, разбить клумбы и озеленить территорию. На эти цели в бюджете города предусмотрено порядка 6 млн 700 тысяч рублей. Аукцион по определению исполнителя назначен на 18 июня. Все работы должны быть завершены к 10 сентября.

В администрации напоминают, что сквер по ул. Носова вошел в перечень общественных территорий Тольятти, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы". Именно такое мнение высказали горожане в ходе общественного голосования 18 марта.

Жители Комсомольского района приоритетными для реализации посчитали также набережную Комсомольского района и сквер на территории бывшего кинотеатра "Маяк". Кстати, работы по строительству последнего начались еще в апреле.