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06 июня 2018
07:31:01

В администрации Тольятти открылась Галерея почетных граждан

Традиция присвоения этого важного статуса зародилась в нашем городе с 1967 года. Тогда впервые особым знаком за заслуги перед городским сообществом были отмечены первый краевед и педагог Тольятти Алексей Тураев, председатель Ставропольского райисполкома Михаил Бурматов, заведующая женской консультацией Татьяна Данилова и каменщик Куйбышевгидростроя Матвей Золотов.

В следующие 25 лет звание присуждалось нерегулярно, но с 1994 года традиция уже не прерывалась. В настоящее время в числе почетных граждан 46 деятелей науки, культуры, здравоохранения, образования, культуры искусств и других отраслей.

Фото: администрация Тольятти




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