Центробанк опубликовал новые тарифы, которыми будут руководствоваться страховщики. Базовые вырастут примерно на 20%, расширение коридора тарифов произойдет почти на 1000 рублей вверх и на 600 вниз.

Исключением, вероятно, станут владельцы мотоциклов и мотороллеров — для них ЦБ планирует незначительно снизить коэффициент. Поблажку обещают и юридическим лицам: максимальная стоимость полисов для их автомобилей снизится примерно на 5%.

Система скидок и надбавок водителям за безаварийную езду, согласно новым указаниям ЦБ, также будет изменена. Проект новых тарифов еще предстоит утвердить совету директоров ЦБ, и произойдет это в течение лета.