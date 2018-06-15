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15 июня 2018
09:20:28

Увеличение стоимости полисов ОСАГО может произойти к концу лета

Центробанк опубликовал новые тарифы, которыми будут руководствоваться страховщики. Базовые вырастут примерно на 20%, расширение коридора тарифов  произойдет почти на 1000 рублей вверх и на 600 вниз.

Исключением, вероятно, станут владельцы мотоциклов и  мотороллеров — для них ЦБ планирует незначительно снизить коэффициент. Поблажку обещают и юридическим лицам: максимальная стоимость полисов для их автомобилей снизится примерно на 5%.

Система скидок и надбавок водителям за безаварийную езду, согласно новым указаниям ЦБ, также будет изменена. Проект новых тарифов еще предстоит утвердить совету директоров ЦБ, и произойдет это в течение лета.

Источник Ведомости




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