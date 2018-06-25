Каждый отмечает один из шедевров самарского модерна, а сам проект так и называется – «Модерн в облаках». Возле шаров и памятников архитектуры установлены навигационные стенды. Всего в рамках проекта отобрано 18 объектов, сообщает департамент информационной политики правительства губернии.
Сам проект станет важным наследием для города после чемпионата мира. А пока в дни матчей на «Самара-Арене» и накануне рядом с архитектурными памятниками будут работать шесть творческих площадок с разного рода активностями. На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.
Фото: департамент информационной политики правительства.
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