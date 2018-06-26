Об этом говорят синоптики Приволжского Гидрометцентра. Влияние фронтальных разделов в эту среду может вызвать отдельных районах губернии кратковременные грозовые дожди.

В последующем бразды правления погодой возьмёт на себя очередной антициклон с западного побережья Европы.

Вглубь материка он смещается с северо-восточным, северным ветром, и к нам придёт небольшое понижение температуры воздуха. Но, как отмечают специалисты, оно будет недолгим.