Об этом говорят синоптики Приволжского Гидрометцентра. Влияние фронтальных разделов в эту среду может вызвать отдельных районах губернии кратковременные грозовые дожди.
В последующем бразды правления погодой возьмёт на себя очередной антициклон с западного побережья Европы.
Вглубь материка он смещается с северо-восточным, северным ветром, и к нам придёт небольшое понижение температуры воздуха. Но, как отмечают специалисты, оно будет недолгим.
Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах
Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации
В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города
В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек.
Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания
Всероссийские соревнования пройдут в Саратове
Работы пройдут на 12 трассах