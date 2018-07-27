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Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы, в которой принимали участие сотрудники Тольяттинского краеведческого музея и Института экологии Волжского бассейна РАН. Специалситы работали на юго-востоке Самарской области.
Более 170 фрагментов посткраниального скелета особи лабиринтодонта выудили из глиняного прослоя. Значительный геологический материал пополнит музейные фонды и будет использован в интерактивных экскурсиях и мероприятиях.
Собраны также зоологические материалы по современным млекопитающим и гербарные образцы растений, из них несколько редких и краснокнижных видов.
Фото: СамГТУ
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