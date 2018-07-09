В конце следующего года в РФ будет запущено специальное мобильное приложение. С февраля прошлого года сканер внедряют тестово. В настоящее время эксперимент проводится в шести российских регионах. Он завершится 31 декабря. Сейчас маркировка лекарственных средств осуществляется на добровольной основе, но с 2020 года процедура станет обязательной.
При маркировке медикаментов на их упаковке размещается двухмерный код, отсканировав который можно узнать дату и место производства препарата, срок годности и другую информацию. По мнению Росздравнадзора, введение такой маркировки позволит избавить отечественный лекарственный рынок и лицензированные сети аптек от контрафакта и фальсификата
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