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09 июля 2018
08:38:03

У россиян появится возможность проверить подлинность продаваемых лекарств

В конце следующего года в РФ будет запущено специальное мобильное приложение.  С февраля прошлого года сканер внедряют тестово. В настоящее время эксперимент проводится в шести российских регионах. Он завершится 31 декабря. Сейчас маркировка лекарственных средств осуществляется на добровольной основе, но с 2020 года процедура станет обязательной.

При маркировке медикаментов на их упаковке размещается двухмерный код, отсканировав который можно узнать дату и место производства препарата, срок годности и другую информацию. По мнению Росздравнадзора, введение такой маркировки позволит избавить отечественный лекарственный рынок и лицензированные сети аптек от контрафакта и фальсификата




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