В четверг национальная команда разгромила гостей из Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мирового первенства. Стартовая встреча турнира прошла на стадионе "Лужники". Примерно через два часа после финального свистка болельщики из разных стран стали заполнять Никольскую улицу.

Примечательно, что в празднике принимали участие болельщики из стран, чьи команды не попали на мировое первенство, например, Италии, Норвегии, США и даже Судана. Фанаты распевали национальный гимн и знаменитую "Катюшу", скандировали счет завершившегося матча, скупали атрибутику - национальные флаги, мини-барабаны и различные головные уборы, тем самым принося существенный доход уличным торговцам.

Народные гуляния продлились до глубокой ночи.

Фото: championat.com и tass.ru