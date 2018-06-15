В четверг национальная команда разгромила гостей из Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мирового первенства. Стартовая встреча турнира прошла на стадионе "Лужники". Примерно через два часа после финального свистка болельщики из разных стран стали заполнять Никольскую улицу.
Примечательно, что в празднике принимали участие болельщики из стран, чьи команды не попали на мировое первенство, например, Италии, Норвегии, США и даже Судана. Фанаты распевали национальный гимн и знаменитую "Катюшу", скандировали счет завершившегося матча, скупали атрибутику - национальные флаги, мини-барабаны и различные головные уборы, тем самым принося существенный доход уличным торговцам.
Народные гуляния продлились до глубокой ночи.
Фото: championat.com и tass.ru
Источник ТАСС
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