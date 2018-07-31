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Один из них скончался. Как рассказали в следственных органах губернии, 32-летний рабочий занимался очисткой канализационных стоков в Кировском районе города, когда почувствовал себя плохо.
Двое сотрудников ресторана, расположенного рядом, пытались оказать помощь пострадавшему, однако тоже почувствовали ухудшение самочувствия. Все трое были доставлены в больницу, где первый мужчина скончался.
По данному факту начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском
С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений
Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора
Об этом сообщили в администрации
Об этом сообщили специалисты московского планетария
Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович