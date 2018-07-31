Один из них скончался. Как рассказали в следственных органах губернии, 32-летний рабочий занимался очисткой канализационных стоков в Кировском районе города, когда почувствовал себя плохо.

Двое сотрудников ресторана, расположенного рядом, пытались оказать помощь пострадавшему, однако тоже почувствовали ухудшение самочувствия. Все трое были доставлены в больницу, где первый мужчина скончался.

По данному факту начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.