По информации местной прессы, Египетская футбольная ассоциация согласилась с отставкой Эктора Купера и штаба национальной сборной в полном составе. Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии.

Встреча состоится 25 июня в Волгограде. Шансы выйти из группы египтяне потеряли накануне после поражения от сборной России. Ранее они проиграли Уругваю со счетом 0-1.