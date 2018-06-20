По информации местной прессы, Египетская футбольная ассоциация согласилась с отставкой Эктора Купера и штаба национальной сборной в полном составе. Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии.
Встреча состоится 25 июня в Волгограде. Шансы выйти из группы египтяне потеряли накануне после поражения от сборной России. Ранее они проиграли Уругваю со счетом 0-1.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
На Фестивале болельщиков установили рекорд посещаемости (видео)
Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных пособий по 11 предметам
Она станет хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA
К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter