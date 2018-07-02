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02 июля 2018
12:39:17

Тремоло в Тольятти ждет детей

Сегодня, 2 июля, завершается пилотный проект  «Тремоло детям». Финальную точку поставит  молодежный театр «Вариант» с моноспектаклем «Треклятая» (по рассказу А.П. Чехова «Каштанка»).

Театр «Вариант» - это творческое объединение молодежи, которое умеет читать и показывать классику так, что она становится близка современному зрителю, в том числе ребенку.

«ТРЕКЛЯТАЯ» – окрик хозяина, ставший пророческим в судьбе Каштанки. Ее «разрывает» на части: у героини два имени, две жизни, два происхождения. И ей предстоит сделать выбор, который на первый взгляд кажется неожиданным и неразумным. Спектакль, придуманный режиссером Галиной Швецовой-Скрипинской и воплощенный актрисой Екатериной Ильюк, уже не раз был показан на международных театральных форумах в России и за рубежом. И сегодня тольяттинские дети смогут увидеть его совершенно бесплатно.

Начало в 17:00. Продолжительность 50 минут

Место проведения: летняя веранда ресторана «Амбар» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68, т/о «Новая волна».




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