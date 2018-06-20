Его проводят духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» и Клуб авторской песни имени Валерия Грушина. Открытие фестиваля и заезд в лагерь начинаются сегодня. Отборочные выступления стартуют в воскресенье, а Гала-концерт состоится 30 июня на главной сцене «Богатырские гусли».
Дополнительную информацию по участию в бард-фестивале «Звёзды Жигулей» и других мероприятиях можно получить по телефонам: 8 (8482) 62-58-63; 8-927-61-61-730 и в группе «ВКонтакте»: vk.com/club166834399.
Проезд до «Богатырской Слободы»: на своём транспорте или на заказном автобусе. Автобус отходит 20 июня в 17:30 от «Соцкультбыта» ВАЗа по адресу: Приморский бульвар, 8. Ориентировочное возвращение в 23:30. Не забудьте подать заявку на транспорт.
Фото: ТГУ
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
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