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07 июня 2018
07:52:22

Тольяттинскому водителю запретили ездить на его машине

Этого добилась прокуратура в отношении 31-летнего гражданина. Мужчина уселся за руль в состоянии наркотического опьянения вскоре после того, как получил административное наказание за то, что отказался пройти медицинскую проверку на трезвость.

Суд при вынесении приговора учел личность гражданина, который ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, был судим и нигде не работает. Тольяттинцу запретили все действия, связанные с управлением транспортными средствами.

Нарушение этого требования станет основанием для изменения меры пресечения на иную, связанную с изоляцией подозреваемого от общества.




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