Этого добилась прокуратура в отношении 31-летнего гражданина. Мужчина уселся за руль в состоянии наркотического опьянения вскоре после того, как получил административное наказание за то, что отказался пройти медицинскую проверку на трезвость.
Суд при вынесении приговора учел личность гражданина, который ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, был судим и нигде не работает. Тольяттинцу запретили все действия, связанные с управлением транспортными средствами.
Нарушение этого требования станет основанием для изменения меры пресечения на иную, связанную с изоляцией подозреваемого от общества.
С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды
До 24 июня сборная России будет тренироваться на черноморском побережье в болгарском селе Кранево
Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
Оно поступило в колл-центр программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»
Прогноз опубликовала лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН
Сегодня в 14.00 в большом конференц-зале гостиничного комплекса «Парк Отель» состоится торжественное мероприятие
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