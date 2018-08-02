Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России. Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Самарской области, 24-летний парень в апреле 2017 года прибыл на территорию Турции, откуда незаконно перешел в Сирию, где вступил в ряды террористов.

Здесь он находился до марта нынешнего года, после чего мужчина перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генконсульство РФ в Стамбуле с заявлением об утрате документов и возвращении на родину.

Сотрудники управления ФСБ задержали его в аэропорту Курумоч. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном, - отметили в пресс-службе. Приволжский окружной военный суд приговор уроженцу Тольятти – девять лет колонии строгого режима, сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.