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Об этом заявил РБК бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за небольшой, буквально, двух-трёх недельной перестановки местами и ожидания, что налоги могут повыситься.
Ситуация с ценами требовала ежемесячной работы с компаниями и постоянной балансировки интересов. Это не обвинение, а объективный фактор, добавил Дворкович, который курировал в правительстве ТЭК.
Источник Эхо Москвы
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