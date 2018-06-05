Об этом говорят предварительные прогнозы синоптиков. По данным специалистов, 14 июня столбики термометров в регионе поднимутся к 30-градусной отметке. На этой неделе регион будет находиться под влиянием "ныряющего" циклона со Скандинавии.

Еще сутки на Средней Волге продержится ветреная и по-летнему теплая погода, а уже с среду с приходом холодного фронта пройдут дожди, прогремят грозы и градус снова начнет снижаться. Во второй половине недели температура воздуха снова окажется ниже климатической нормы.