Об этом сообщает на своей странице в интернете депутат от КПРФ Максим Гусейнов. На этой неделе во многих регионах России пройдут акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные партиями, профсоюзами и активистами. 25 июля митинги прошли в Томске и Иркутске. В Свердловской области, в том числе Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Первоуральске и Ирбите акции протеста назначены на 5 июля, в 30 городах Приморского края, в том числе Владивостоке, 29 июня.

Однако в большинстве городов протестные акции были запрещены – под предлогом введения повышенных мер безопасности во время Чемпионата Мира по футболу. В список таких городов попал и Тольятти. Заявка на проведение митинга 5 июля, поданная руководителем фракции КПРФ в думе г.о. Тольятти Максимом Гусейновым была отклонена главой администрации Центрального района Артемом Гончаровым. Который, в свою очередь, ссылается на отказ в согласовании со стороны У МВД России по г. Тольятти.

Более чем очевидно, что близость к местам проведения матчей и тренировочных баз и введенные в связи с этим повышенные меры безопасности – не более чем предлог. Заявки на проведение протестных акций отклоняются повсеместно, даже в тех городах, которые мундиаль обошел стороной. Либо переносятся в места, удаленные от центра города и труднодоступные для сбора большого количества граждан.

Тем не менее, тольяттинские коммунисты не намерены сдаваться. По словам депутата Максима Гусейнова, ежедневно в его приемную поступают десятки обращений от жителей Тольятти, намеренных выразить свой протест против анонсированной правительством пенсионной реформы. По окончании Чемпионата отделение КПРФ Центрального района намерено подать повторную заявку на проведение митинга и в случае отказа добиваться реализации законного права граждан РФ на мирный протест в судебном порядке.