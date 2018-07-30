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30 июля 2018
10:16:08

Тольяттинский военно-патриотический клуб «ЭПРОН» отправился в очередную экспедицию

В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода. Работы велись в течение года. В итоге судно было идентифицировано как транспорт "Рот Фронт" (экипаж 26 человек), затонувший 4 ноября 1941г. На нём в эвакуацию из Керчи отправлялись рабочие заводов им. "Войкова" и "Кирова", более шестисот человек.

После атаки немецкой авиации и потопления судна спаслись только 13 человек. Более шестисот погибли. Обнаружение братской могилы такого масштаба уже приковало к себе внимание Минобороны и «Поискового движении России». Это событие имеет большое значение не только для нашего города, но и для всей страны. Любой корабль, на котором погибли люди, считается братской могилой. Находка же судна с таким количеством павших соотечественников приобретает поистине мировое значение.

Как рассказали в адмнистрации, в предстоящей экспедиции клуб будет проводить паспортизацию обломков для постановки на учёт в качестве братской могилы.

Фото: администрация




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