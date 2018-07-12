Это случилось в массиве Комсомольского района. С какими "добрыми" намерениями в сухом лесу можно оставить эту быстровоспламеняющуюся жидкость, догадаться не сложно. Представители патруля вызвали лесную охрану, сотрудники которой запротоколировали факт.

Фото: Велотольятти

Напомним, что сейчас в связи с высокой пожарной опасностью в Тольятти действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Параллельно идет набор в группы велопатрулей.

Если вы хотите ездить по лесу с пропуском, пресекать такие инциденты и спасать лес от пожара - присоединиться ещё не поздно. Записаться на патрулирование леса можно по телефонам:

54-37-19, +7 (927) 891-91-31.

Если вы катаетесь в лесу и видите: машину, компанию с костром, возгорание, дым -сообщите по телефонам 37-97-85 или 37-97-86 в Единую диспетчерскую службу города.