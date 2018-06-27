Делегация города Гавр во главе с мэром Люком Леммоние посетит Автоград 3 июля. В ее состав также вошли Фиона Паладини, советник мэра по международным связям, директор Порт-центра Гавра и Жан-Люк Мабир, директор завода РЕНО в Флин, бывший директор завода РЕНО в пригороде Гавра.

Совместно с Николя Мором Жан-Люк был инициатором партнерских отношений с Тольятти. Основная цель визита коллег из Франции – знакомство с культурным и туристическим потенциалом нашего города. Во время посещения технопарка планируется обсуждение ряда возможных проектов в различных сферах и перспектив сотрудничества Гавра и Тольятти.