Воспитанник спортшколы олимпийского резерва Алексей Гребнев попал в сборную школьников России, которые сразятся против ровесников из Китая. «Матч дружбы» пройдёт с 14 по 18 июля в Алтайском крае.

За нашу команду сыграет шесть мальчиков и две девочки. В программу турнира также войдёт и матч гроссмейстеров между экс-чемпионкой мира среди женщин Хоу Ифань из Китая и вице-чемпионом России среди мужчин Никитой Витюговым.