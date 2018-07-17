В Белокурихе Алтайского края завершился традиционный «Матч Дружбы» между командами школьников двух стран. Соревнования прошли по шевенингенской системе — каждый из россиян сыграл с каждым из китайских соперников по одной партии.

Наша команда, состоящая из 8 человек, победила с общим счётом 45,5:18,5. Тольяттинскую спортшколу олимпийского резерва по шахматам в составе сборной России представлял Алексей Гребнев. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, он одержал 5 побед в 8 сыгранных партиях.

Фото: http://tgl-sport.ru