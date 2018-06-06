В четверг, 7 июня, компания «Волжские коммунальные системы» собирается провести здесь работы по ремонту запорной арматуры. В связи с этим завтра с 9 утра во всех домах, расположенных на территории учреждения, будет отсутствовать холодное водоснабжение.

Затем в течение двух дней прогнозируется снижение качества воды по мутности. Администрация ВОКС рекомендует заблаговременно сделать необходимый запас, при необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером. Телефоны диспетчерской службы компании: 55-70-95, 55-80-35