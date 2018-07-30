Компания «РКС-Тольятти» предупреждает жителей, что 31 июля и 1 августа будет отсутствовать холодное водоснабжение у абонентов по улицам Комзина, Инженерная, Морская, Набережная и Комсомольского шоссе. Это связано с проведением работ по промывке магистральных водоводов.

После восстановления водоснабжения прогнозируется взмучивание и снижение давления воды. Коммунальщики рекомендует гражданам сделать необходимый запас воды. Кроме того, желательно отключить водомерные узлы на вводах в здания. Питьевая вода будет подвозиться бойлером по заявкам жителей.