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Компания «РКС-Тольятти» предупреждает жителей, что 31 июля и 1 августа будет отсутствовать холодное водоснабжение у абонентов по улицам Комзина, Инженерная, Морская, Набережная и Комсомольского шоссе. Это связано с проведением работ по промывке магистральных водоводов.
После восстановления водоснабжения прогнозируется взмучивание и снижение давления воды. Коммунальщики рекомендует гражданам сделать необходимый запас воды. Кроме того, желательно отключить водомерные узлы на вводах в здания. Питьевая вода будет подвозиться бойлером по заявкам жителей.
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