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В состав юниорской сборной России включен воспитанник КСДЮСШОР «Олимп» 17-летний Михаил Худченко. Тридцать третье по счету первенство континента будет проходить в крупнейшем городе Шотландии Глазго с 9 по 12 августа. Наш мастер спорта допущен к выступлению на всех шести снарядах в многоборье.
В общей сложности в состав российской юниорской сборной вошли пятеро гимнастов. Помимо 17-летнего тольяттинца, ее цвета на турнире в Великобритании будут защищать представители Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Барнаула.
Фото: tgl-sport.ru
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