В состав юниорской сборной России включен воспитанник КСДЮСШОР «Олимп» 17-летний Михаил Худченко. Тридцать третье по счету первенство континента будет проходить в крупнейшем городе Шотландии Глазго с 9 по 12 августа. Наш мастер спорта допущен к выступлению на всех шести снарядах в многоборье.

В общей сложности в состав российской юниорской сборной вошли пятеро гимнастов. Помимо 17-летнего тольяттинца, ее цвета на турнире в Великобритании будут защищать представители Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Барнаула.

Фото: tgl-sport.ru