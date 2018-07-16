В Минэкономразвития уже подготовили поправки, которые поддержали Минтранс, Минкомсвязь, Ространснадзор и ФАС. Они устанавливают высокий штраф – две тысячи рублей. Факты отсутствия закрепленных за ТС диагностических карт будут регистрировать уличные фото- и видеокамеры.

Штрафовать нарушителей можно будет хоть каждый день, но не чаще одного раза в сутки, поскольку автомобиль за короткое время может проехать мимо сразу нескольких камер. Кроме того, штрафные санкции вводятся и для тех, кто проводит техосмотр. От 5 до 10 тысяч рублей придется заплатить за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение данных в систему техосмотра.

Для борьбы с липовыми пунктами ТО вводится уголовная ответственность, отметили в администрации Тольятти.