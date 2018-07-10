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10 июля 2018
07:24:01

Тольяттинских атлетов-стайеров приглашает «Самарский марафон» на кубок Главы города

Как рассказали в администрации областной столицы, 19 августа на старт выйдут более 3-х тысяч участников из 150 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м.

В стартовом пакете участникам предоставят индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, майку с символикой забега. На финише всем участникам независимо от места и возраста вручат уникальные коллекционные медали. В этом году будет подготовлена уникальная трасса, по которой дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон в два круга. Старт и финиш разместят возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с пляжем реки Волга.

Сам маршрут частично будет проходить вдоль самарской набережной. На пути бегуны увидят многие достопримечательности: старейший Жигулевский пивоваренный завод, Струковский сад, Самарский академический театр драмы им. М. Горького, Иверский монастырь, площадь Славы и другие.

Денежный призовой фонд Марафона составляет 500 тысяч рублей на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км. Кроме того, бегунов и болельщиков ждет развлекательная программа с участием самарских артистов и различные активности от организаторов и партнеров соревнований. Зарегистрироваться можно на официальном сайте russiarunning.com. Подробности на страницах в социальных сетях: vk, facebook, Instagram.

 




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