За час работы – 30 огромных мусорных пакетов. Таков итог акции «Чистые берега. От слов к делу».

Инициатор акции тольяттинское городское отделение экологического союза. Задача, которую ставят организаторы, уборка от мусора берегов Волжского водохранилища. Особый акцент на места традиционного летнего отдыха горожан.

Лес, Волга и песчаные берега водохранилища всегда являлись визитной карточкой Тольятти. Мы настолько привыкли к постоянству и присутствию этой красоты, что потеря леса в 2010 году стала личной потерей для каждого горожанина. Но, то был природный катаклизм. Потеря песчаных пляжей, утопающих в мусоре отдыхающих – это катастрофа регулируемая. Причем регулируемая культурой отдыха и экологическим воспитанием.

Песчаный берег в Портпоселке за много лет стал традиционным видом семейного пляжного отдыха для жителей Центрального и Комсомольского районов. В жаркие летние дни здесь яблоку негде упасть. Стоянки забиты автомобилями, берег наполнен радостными криками детворы. В воздухе парят надувные мячи, над водой стены серебристых брызг. Портит общее впечатление от восхитительных волжских пейзажей кучи «пляжного» мусора: пластиковые бутылки, пустые пакеты, стаканы, стекло, одноразовые ржавые мангалы. Яркими пятнами между отдыхающими обертки от быстрой еды – упаковки от чипсов, конфет, семечек. Переполненные мусорные баки распространяют вокруг себя характерный аромат. Заросли кустарника наполнены кем-то стеснительно спрятанными останками пляжного пиршества.

В уборке прибрежной территории приняли участие волонтеры, активные горожане и управляющие микрорайонов. В процессе к участникам присоединялись и сами отдыхающие. Очередной выход волонтеров этой акции не случайно было решено провести в пятницу вечером – в час пик для любителей пляжей.

«К сожалению, горожане, отдыхая, оставляют за собой огромное количество мусора, организуя акцию в пятницу, мы хотим показать разницу в отдыхе рядом с мусором и без него, - отметил управляющий микрорайоном №14 Центрального района Артур Пестов. – Мусорные контейнеры не спасают. Из-за неудобства подъездных путей спецтехника наведывается сюда редко. Как человеку, родившемуся и выросшему в этом городе, мне не безразлична его судьба. Я надеюсь, что сегодняшняя акция станет примером для горожан. И в будущем мы научимся бережно относиться к тому, что у нас есть, что дано нам просто так».

«Мы должны научиться не только убирать за собой мусор, но и не мусорить. Огромные средства тратятся городом на уборку лесов, мест массового отдыха, но эти же средства можно направить на благоустройство города: озеленение, восстановление городских парков, скверов. Это же так просто - содержать наш город в чистоте», - поддержала коллегу председатель ТОС №22 Центрального района Ольга Капиталинина.