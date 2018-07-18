Завтра там стартует Чемпионат России по легкой атлетике. На дорожки и в секторы Центрального стадиона столицы Татарстана выйдут сильнейшие легкоатлеты страны. В составе сборной команды Самарской области примут участие четыре представителя Тольятти.

В метании молота за нашу губернию выступят Софья Палкина и Виктор Постный, на дистанции 400 м и в эстафетном беге – Даниил Шитов и Инна Пузик. Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации.