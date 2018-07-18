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Завтра там стартует Чемпионат России по легкой атлетике. На дорожки и в секторы Центрального стадиона столицы Татарстана выйдут сильнейшие легкоатлеты страны. В составе сборной команды Самарской области примут участие четыре представителя Тольятти.
В метании молота за нашу губернию выступят Софья Палкина и Виктор Постный, на дистанции 400 м и в эстафетном беге – Даниил Шитов и Инна Пузик. Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации.
Сервис по восстановлению лесов предлагает специальный калькулятор
Сейчас сотрудники стадиона осуществляют подсев семян, вносят удобрения и обеспечивают полив
Сегодня в Автограде стартовала общеобластная стратегическая сессия
Митинг пройдет 26 июля, в 6 часов вечера, в парке Центрального района
Он состоится сегодня, 18 июля, в открытом лектории у входа в Библиотеку Автограда
Об этом сообщил председатель федерации профсоюзов губернии Павел Ожередов (видео)
Эта шоссейная многодневная велогонка пройдет по дорогам Бельгии с 28 июля по 1 августа